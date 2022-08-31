Скончалась 32-летняя актриса Чарлби Дин

Дин скончалась в результате болезни в одной из больниц Нью-Йорка. Ей было 32 года. Другие подробности не уточняются.





С детства Дин работала моделью, как актриса дебютировала в фильме «Малек» 2010 года. Она также снималась в проектах «Элементарно», «Смертельная гонка 3» и др.





Последним фильмом с ее участием стала картина «Треугольник печали». В сатирической комедии рассказывается о паре супермоделей, которые отправляются в путешествие на яхте.





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