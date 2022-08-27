Культовый фильм «Приключения Электроника» получит современное продолжение

27.08.2022
О работе над новым проектом НГС рассказали исполнители главных ролей в популярном фильме 1979 года Юрий и Владимир Торсуевы.
Режиссером проекта выступает Владимир Пасичник. В настоящее время заканчивается работа над пилотом. По планам, полнометражная картина должна перерасти в сериал. Пока фильм не получил утвержденного названия, но он точно не будет именоваться «Возвращение Электроника», отметили собеседники.
«Нашелся один очень мудрый человек, который придумал, куда на 40 с лишним лет делся Электроник. <...> [В фильме] будет много юмора, много музыки, много замечательных актеров», — сказал Владимир (Электроник).
В продолжении появится собака-робот Рэсси. Съемочная команда два месяца искала эрдельтерьера, похожего на пса-актера из оригинальных фильмов. Еще два месяца ждали, пока собака подрастет.
Трехчастный советский фильм снял Евгений Бромберг по повестям Евгения Велтистова, который адаптировал их для сценария. Картина стала одной из самых популярных лент для детей и подростков за всю историю кинематографа СССР.
Фото: Pixabay