Прах «лейтенанта Ухуры» из Star Trak отправят в космос

Актриса Нишель Николс стала одной из первых афроамериканок, сыгравших в сериале не роль прислуги, что стало важным событием для ее времени.





По информации TMZ, часть праха актрисы отправят в космос в конце 2022 года. Вместе с ним поместят части праха создателя вселенной «Звездный путь» и оригинального сериала 1966-1969 гг. Джина Родденберри, актера Джеймса Дуэна, сыгравшего инженера Монтгомери Скотта, а также актрисы Маджел Бэррет (медсестра Кристин Чапел).





Ракету «Вулкан» планируют отправить в космос в рамках лунной исследовательской программы с целью разведки. По завершении миссии на Луне «Вулкан» продолжит путь вглубь Солнечной системы.





Нишель Николс скончалась в июле на 90-м году жизни. Роль офицера связи Звездного флота, лейтенанта Нийоты Ухуры, принесла ей не только известность, но и стала источником вдохновения для других афроамериканцев. Обладательница главных американских наград Вупи Голберг и астронавтка Мэй Джемисон называли актрису важным для себя примером.





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