Организаторы объяснили, почему перенесли «Новую волну» на 2023 год

31.05.2022
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки не состоится в августе 2022 года, сообщается на странице проекта во «ВКонтакте».
«Новую волну» официально перенесли на следующий год.
«Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и зрителей "Новой волны" из разных стран», — поясняется в посте.
Конкурс, основанный композиторами Раймондом Паулсом и Игорем Крутым, проводится с 2002 года. До 2014 года он проходил в Юрмале (Латвия), далее — в Сочи. В нем участвуют молодые исполнители из разных стран.
Фото: Рixabay