Питчинги претендующих на государственную поддержку проектов проведут в июне

Глава совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино), советник президента РФ по культуре Владимир Толстой рассказал, что очные защиты кинопроектов, претендующих на государственную поддержку, пройдут в июне, сообщает ТАСС.

«К сожалению, видимо, только в июне. Хотели раньше, но пока не получается по разным техническим причинам. Вся индустрия ждет, конечно. Как только технически это станет возможно, мы сразу же [питчинги] проведем. В июне это точно состоится», – сообщил Толстой в ходе II Международного литературного фестиваля для детей и молодежи в Астрахани.

В перечень лидеров отечественного кинопроизводства в этом году вошли компания «ВБД групп», АО «Дирекция кино», ООО «1-2-3 продакшн», «Арт пикчерс студио», «Базелевс», «Водород 2011», кинокомпания СТВ, ООО «ММЕ», «Студия ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Централ партнершип».

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