Советский и азербайджанский актер Вагиф Асадов умер в 75 лет

На 76-м году жизни скончался советский, азербайджанский актер и режиссер, народный артист Азербайджана Вагиф Асадов, сообщает Report.az.

В сообщении не указывается причина смерти, однако уточняется, что у артиста были проблемы с сердцем.

Вагиф Фирудин оглу Асадов родился в 1947 году в Нахичевани. Окончил факультет «Актер драмы и кино» Азербайджанского государственного института искусств в 1969-м.

В конце 80-х работал режиссером-постановщиком в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. Сыграл в фильмах «Эхо оставшихся в горах» и «Ноша».

Звания заслуженный артист Азербайджанской ССР был удостоен в 1978-м, а в 2006 году и звания народный артист Азербайджанской Республики.

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