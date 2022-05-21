Советский и азербайджанский актер Вагиф Асадов умер в 75 лет

21.05.2022
В сообщении не указывается причина смерти, однако уточняется, что у артиста были проблемы с сердцем.
Вагиф Фирудин оглу Асадов родился в 1947 году в Нахичевани. Окончил факультет «Актер драмы и кино» Азербайджанского государственного института искусств в 1969-м.
В конце 80-х работал режиссером-постановщиком в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. Сыграл в фильмах «Эхо оставшихся в горах» и «Ноша».
Звания заслуженный артист Азербайджанской ССР был удостоен в 1978-м, а в 2006 году и звания народный артист Азербайджанской Республики.
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