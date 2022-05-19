День славянской письменности и культуры отметят в РГДБ

Российская государственная детская библиотека (Москва) подготовила программу литературных занятий с юными читателями, сообщили в Минкультуры РФ.





С 21 по 25 мая в библиотеке пройдут литературные занятия с элементами театрализации по мотивам произведений русского фольклора, мастер-классы по рисованию, каллиграфии, созданию тряпичной куклы-пеленашки и закладки в старопечатном стиле, интерактивные занятия и лекции, викторина о балалайке, выставки и концерт.





Участники узнают, как оформляли рукописные книги в Древней Руси, из чего делали чернила и краски, кто посвятил жизнь славянской печати и многое другое.





С подробной программой можно ознакомиться на сайте бибилиотеки.





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