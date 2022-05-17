Великобританию поздравили с проигрышем на «Евровидении»

Британский журналист Тим Стэнли объяснил в колонке для The Telegraph, почему рад второму месту своей страны на песенном конкурсе.





«Я рад, что мы проиграли. Не потому, что если бы мы принимали у себя конкурс, то шоу было бы слишком британским, то есть обнадеживающе посредственным, а потому, что мы захотели бы быть похожими на европейцев и потеряли бы самих себя», — пояснил он.





По словам автора, победа украинской команды уберегла Великобританию от проблем. В следующем году страна «вернется на свое безопасное место в конце таблицы» и британцам не придется делать вид, что они серьезно относятся к «Евровидению», заключил Тим Стэнли.





«Евровидение-2022» прошло в Италии и завершилось победой Kalush Orchestra с композицией Stefania. Британский певец Сэм Райдер занял второе место.





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