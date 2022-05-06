«Хор Турецкого» и Soprano выступили в честь Дня Победы в Таджикистане

Российские коллективы «Хор Турецкого» и Soprano провели в Душанбе в честь предстоящего Дня Победы концерт перед военнослужащими 201-й базы РФ. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Таджикистане.

Артисты а капелла исполнили народные песни, композиции о Великой Победе.





По данным Русского дома, выступление не было запланированным.





Как отметил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов, предложение о посещении базы сразу нашло отклик у основателя коллективов, народного артиста России Михаила Турецкого.





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