«Хор Турецкого» и Soprano выступили в честь Дня Победы в Таджикистане

06.05.2022
Российские коллективы «Хор Турецкого» и Soprano провели в Душанбе в честь предстоящего Дня Победы концерт перед военнослужащими 201-й базы РФ. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Таджикистане.
Артисты а капелла исполнили народные песни, композиции о Великой Победе.
По данным Русского дома, выступление не было запланированным.
Как отметил руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов, предложение о посещении базы сразу нашло отклик у основателя коллективов, народного артиста России Михаила Турецкого.
Фото: Pixabay