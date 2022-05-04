Сериал «Миротворец» получил спин-офф про Аманду Уоллер

Стриминг HBO Max выпустит новый сериал о главе правительственной организации А.Р.Г.У.С. и «Отряда самоубийц», сообщает Variety.





По информации издания, обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» Виола Дэвис, исполнившая роль Аманды Уоллер, ведет переговоры о съемках и продюсировании проекта.





Сценарий нового шоу по киновселенной DC разрабатывает Кристал Генри, написавшая скрипты к «Хранителям» и «Помнить всё». Среди продюсеров значится Джеймс Ганн, снявший «Миротворца».





Подробности сюжета пока не раскрываются. По неподтвержденным данным, действие развернется после событий «Миротворца». Ранее оригинальный сериал продлили на второй сезон.





Фото: кадры из фильма «Отряд самоубийц»