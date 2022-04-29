«Ночь музеев» в Петербурге посвятят 350-летию Петра I

29.04.2022
В этом году акция «Ночь музеев» пройдет с 21 на 22 мая, с 18:00 до 6:00, сообщается на сайте проекта.
В Санкт-Петербурге в мероприятии участвуют более 100 музеев, галерей, библиотек, концертных залов. Площадки предложат посетителям специальные программы, объединенные темой «Точка отсчета».
В 2022 году отмечается 350-летие первого российского императора, реформы которого затронули многие сферы жизни и стали точкой отсчета для Петербурга и России.
В музеях расскажут, как в разные эпохи научные открытия, общественные явления, исторические события и люди меняли представления о реальности, а также покажут экспонаты, положившие начало музейным коллекциям.
Жители и гости культурной столицы смогут побывать в Кунсткамере, РЭМе, Музее истории религий, Музее хлеба, Большом зале филармонии, музеях-заповедниках «Гатчина» и «Царское Село», Arts Square Gallery, Музее подводной археологии, Мастерской М.К. Аникушина и др.
Фото: Рixabay