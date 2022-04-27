В муниципалитетах Чукотки стартовал показ «арктических» фильмов

В муниципалитетах Чукотки начался показ кинокартин об Арктике, которые в разные годы представляли на международном кинофестивале «Золотой ворон». Об этом сообщает ТАСС.

Увидеть фильмы о жизни людей в Арктике в апреле и мае можно будет и в самых удаленных населенных пунктах полуострова, сообщил консультант департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО Никита Подгорбунских.





«Показ картин стартует в Анадыре в среду: в музейном центре „Наследие Чукотки“ сегодня покажут фильм российского режиссера Алексея Головкова „Северный ветер бывает теплым“. До 1 мая в Анадыре можно будет посмотреть еще четыре „арктических“ картины, и почти все из них были сняты на Чукотке», — сказал Подгорбунских.





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