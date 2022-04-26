Тульский музей оружия провел благотворительную акцию

26 апреля учреждение присоединилось к проекту «День в музее», инициированному Министерством культуры РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.





В рамках благотворительной акции «День музея» Тульский государственный музей оружия бесплатно посетили дети и взрослые из многодетных семей, волонтеры, представители молодежных организаций, военнослужащие.





Гости познакомились с историей оружейного производства Тулы и России, биографиями легендарных конструкторов-оружейников и их разработками, а также узнали подробности событий военной истории страны.





На интерактивных площадках для посетителей прошла программа «В поисках сокровищ», где они раскрыли исторические тайны и узнали легенды уникальных экспонатов из музейной коллекции.





Фото: пресс-служба Тульского музея оружия