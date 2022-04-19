Музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» впервые пройдет в Москве

2 и 3 мая вокалисты из 15 стран исполнят на разных языках песни о Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба проекта.





В этом году Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» состоится в Московском театре мюзикла. 2 мая пройдет полуфинал конкурса, 3 мая — финальный гала-концерт.





В 2022 году на конкурс поступило 250 заявок из 47 стран мира. В полуфинал вышли исполнители из 15 стран, включая Китай, Францию, Сербию, Бразилию и др.





Победителей выберет жюри под председательством Льва Лещенко. В его составе — Валерия, Зара, Денис Майданов, Кай Метов и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.





Фестиваль, стартовавший в 2019 году, проводится на конкурсной основе. Его участниками могут стать граждане России и других стран. Победители онлайн-отбора исполняют песни о войне на родных языках в полуфинале, а также выступают в дуэтах с российскими звездами в финале. Призовой фонд конкурса составляет 5 млн рублей.





Фото: пресс-служба фестиваля «Дорога на Ялту»