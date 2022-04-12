Деньги с продажи гитары Курта Кобейна направят на благотворительность

12.04.2022
Одну из любимых гитар фронтмена группы Nirvana из клипа Smells Like Teen Spirit выставят на аукцион, сообщил журнал Forbes.
Музыкальный инструмент с эстимейтом 800 тысяч долларов продадут в мае на торгах «Музыкальные иконы» аукционного дома Julien’s Auctions. Вырученные с продажи средства пойдут на финансирование благотворительных проектов в сфере психического здоровья, уточнило издание.
Речь идет об одной из двух гитар Fender Mustang 1969 года, которые Курт Кобейн называл самыми любимыми. Выставленный на аукцион инструмент появился в клипе на песню Smells Like Teen Spirit 1991 года. После смерти музыканта он хранился в его семье. В последние годы гитара выставлялась в Музее поп-культуры в Сиэтле — родном городе Nirvana.
Кроме того, на торги выставят NFT-изображение гитары, дополненное воспоминаниями гитарного техника Эрни Бейли, работавшего с лидером «Нирваны» (эстимейт 6-8 тысяч долларов); автомобиль музыканта Dodge Dart 170 1965 года (600 тысяч долларов), авиабилет Курта Кобейна, созданный им набросок Майкла Джексона, билеты на концерты группы.
Всего в торгах будут участвовать более 1200 экспонатов, связанных с Элвисом Пресли, The Beatles, Бобом Диланом, Шер, Бобом Марли и другими музыкантами.
Фото: кадр из клипа Smells Like Teen Spirit