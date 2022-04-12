В Турции археологи раскопали древнюю гробницу для кремации

12.04.2022
Кирпичная усыпальница относится к эллинистической эпохе, сообщает издание Daily Sabah.
При раскопках в районе вокзала Хайдарпаша в азиатской части Стамбула, которые ведутся с 2018 года, обнаружена кирпичная гробница. Она интересна тем, что использовалась для кремации, отметил директор Стамбульского археологического музея Рахми Асал.
«Это очень ценно. Это одна из старейших находок в этом районе. Я никогда не видел кремационной гробницы эллинистического периода. Возможно, находка даст много ценных сведений», — добавил он.
Согласно предварительному анализу, тело кремировали внутри гробницы, но останки уцелели в огне. Вместе с ними в усыпальнице обнаружили терракотовый кубок и флакон духов со следами воздействия огня.
Археологические исследования в районе исторического вокзала Хайдарпаша, расположенного на территории древнего города Халкедон (Кадыкёй), принесли и другие находки: эллинистические гробницы, фонтан османского периода, источник византийского периода, а также убежище времен Второй мировой войны.
Фото: Рixabay