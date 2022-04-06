«Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим получит два спин-оффа

Стриминг HBO Max планирует выпустить два сериала по кинофраншизе, снятой режиссером Гаем Ричи, сообщает Variety.





Спин-оффы расскажут о новых героях, которые впервые появятся в третьей части «Шерлока Холмса». Съемки этого фильма еще не начались, отмечает издание. Третий фильм франшизы о непревзойденном сыщике планировали выпустить в 2020 году, затем - в 2021-м. Однако его производство так и не началось.





Исполнитель роли детектива в фильмах 2009 и 2011 годов Роберт Дауни-младший выступит исполнительным продюсером сериалов вместе со Сьюзан Дауни, Амандой Баррелл и Лайонелом Уигрэмом.





Отмечается, что Дауни-младший решил разработать новые истории в 2020 году. Однако до сих пор не известны детали проектов и предполагаемые даты релизов.





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