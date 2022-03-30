Фестиваль живой истории «Былинный Берег» пройдет на берегу Волги

30.03.2022

Фестиваль живой истории «Былинный Берег» пройдет на берегу Волги
С 22 по 24 июля в Тверской области воссоздадут быт и традиции Древней Руси и эпохи викингов, сообщается на странице проекта во «ВКонтакте».

Близ деревни Топорок пройдет фестиваль «Былинный Берег», который  предлагает погрузиться в атмосферу Древней Руси и соседних государств IX-XI веков. Гости фестиваля познакомятся с повседневной жизнью, культурой, воинскими обычаями и бытом «былинного времени героев и подвигов». 

В программе — сражения дружин, ярмарка, ремесленные мастерские, исторический лагерь, огненное шоу, а также концерт, в котором примут участие группы «Мельница», Alkonost из Набережных Челнов, «Сколот» из Тамбова, «Тролль Гнёт Ель» из Санкт-Петербурга, московские команды «Калевала», «Сварга», «Кот Баюн».

Фото: Рixabay