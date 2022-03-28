Гармаш и Мечетина выступят на фестивале Башмета в Хабаровске

Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством народного артиста СССР Юрия Башмета в 11-й раз состоится в Хабаровском крае с 11 по 17 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Русского концертного агентства.

«Каждый раз, приезжая на Дальний Восток весной, я думаю о двух вещах: об удивительной силе этого края, которая чувствуется здесь везде и особенно — в заинтересованной и понимающей публике, и о том, как быстро летит время. Наш фестиваль вырос и окреп, продолжает жить и развиваться и сегодня, когда ситуация в мире в целом нестабильна. И я вижу, как он стал действительно необходим очень многим людям, которые ждут нас каждую весну и которых мы не можем подвести», — привели в пресс-службе слова Башмета.





Среди участников фестиваля в этом году — пианисты Дмитрий Маслеев и Екатерина Мечетина, солистка Большого театра Ольга Селиверстова, актеры Сергей Гармаш и Алиса Гребенщикова, домристка Екатерина Мочалова, солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра, камерный ансамбль «Солисты Москвы», отмечающий 30-летие. Международный статус смотра поддержит эквадорский дирижер Фредди Кадена. Сам Башмет выступит и как солист (альт), и как дирижер.





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