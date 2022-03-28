Кинофестиваль фильмов Андрея Тарковского состоится в Краснодаре

28.03.2022
Жители и гости краевого центра в Краснодаре смогут увидеть культовые фильмы режиссера Андрея Тарковского в кинотеатре «Монитор СБС» в апреле. С 1 по 6 апреля в кинотеатре пройдет кинофестиваль картин режиссера, пишет издание «Кубанские новости».
Зрители смогут увидеть пять культовых картин режиссера : «Андрей Рублёв», «Зеркало», «Иваново детство», «Солярис», «Сталкер».
Билеты уже поступили в продажу. Возможна оплата по Пушкинской карте, сообщает пресс-служба сети кинотеатров.
Фото: Pixabay