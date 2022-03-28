В Архангельске начала работать мастерская анимации под руководством педагогов «Союзмультфильма»

Инклюзивная мастерская детской анимации под руководством педагогов-мультипликаторов «Союзмультфильма» открыла свои двери в Архангельске в рамках образовательной программы V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля.

«В рамках образовательной программы кинофестиваля Arctic open открылась инклюзивная мастерская детской анимации под руководством педагогов-мультипликаторов „Союзмультфильма“. В ней принимают участие 60 человек. Большинство из них — ученики анимационных студий Архангельской области», — сказали в пресс-службе.





В Интеллектуальном центре Северного Арктического федерального университета (САФУ) дети и подростки от 8 до 14 лет из мультипликационных студий и школ Архангельской области, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, научатся создавать мультфильмы в различных техниках: рисованная, пластилиновая, перекладная, смешанная.









Фото: Pixabay