«Романтику Петербурга 1940-1980-х» представят в «Росфото»

На выставке советского фотографа Ильи Наровлянского покажут цикл работ, посвященный городу, сообщается на сайте площадки.





12 апреля в музейно-выставочном центре «Росфото» откроется выставка «Романтика Петербурга 1940-1980-х». В экспозицию войдут более 90 работ Ильи Наровлянского (1921-2000), а также коллекция личных вещей фотографа.





«Наровлянский жил на сломе, на границе эпох. Он родился в Петрограде, учился в Ленинграде и окончил свою жизнь в Петербурге», — отметили в «Росфото».





Репортажные снимки автора соответствовали требованиям советской официальной фотографии, при этом отличались присутствием авторского почерка: тонкой работой со светом, объемом и глубиной. В цикле, запечатлевшем Ленинград, фотографу удалось создать «художественный мир, в котором разворачивается авторский рассказ о таинственной и неспешной жизни города».





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