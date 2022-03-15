Театры из восьми регионов примут участие в фестивале им. Валентина Распутина

11 театральных коллективов из 8 регионов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Алтайского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Бурятии, Вологодской и Иркутской областей — принимают участие в первом Всероссийском фестивале имени Валентина Распутина. Об этом сообщает ТАСС.

Он начала работать в Иркутске во вторник, в день рождения писателя, заявили в пресс-службе Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова, на площадке которого проходит фестиваль.





Актеры представят спектакли по произведениям Распутина и представителей литературного направления, к которому относится его творчество — «писателей-деревенщиков».









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