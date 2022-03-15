В Самаре показали «Князя Владимира» с российскими артистами балета

Премьера спектакля «Князь Владимир» прошла в Самарском академическом театре оперы и балета с участием артистов балета Илзе Лиепы и Романа Андрейкина. Об этом информирует ТАСС.

В постановке также приняли участие около 100 воспитанников самарского детского музыкального театра «Задумка».





В первый раз спектакль был поставлен в 2018 году на сцене Большого театра с участием трех творческих коллективов из Самары, Керчи и Екатеринбурга.





«Чтобы найти такой коллектив, который бы мог справиться со всем объемом спектакля, потому что вы видите, какой он сложный и актерски, и пластически, и эмоционально, надо было поискать [коллектив]. И мы сочли, что „Задумка“ — это один из тех уникальных коллективов, который может справиться. Мы очень рады, что спектакль собрался в одних руках и обрел новую жизнь», — сообщила Илзе Лиепа.





Фото: Pixabay