Лиепа соберет коллег в Кремлевском дворце в честь юбилея

Народный артист России, балетмейстер Андрис Лиепа во вторник, 1 марта, празднует 60-летие на сцене Государственного Кремлевского дворца. Об этом пишет ТАСС.

Лиепа отметил юбилей 6 января. Этот день он провел в Ташкенте, где возглавляет балетную труппу Государственного академического Большого театра Узбекистана им. Алишера Навои. Праздничный концерт изначально был запланирован на 28 февраля.





«1 марта на сцене Государственного Кремлевского дворца в рамках проекта «Автографы и имиджи» состоится гала-концерт звезд мирового балета «Андрис Лиепа. 6:0». Юбилейный вечер станет настоящим подарком всем друзьям и поклонникам творчества народного артиста России Андриса Лиепы», — отметили организаторы.





Балетные номера представят ученики и друзья Лиепы из ведущих музыкальных театров: Евгения Образцова, Анна Никулина, Семен Чудин и Артемий Беляков из Большого театра России, Юлия Махалина, Мария Хорева, Владимир Шкляров и Ксандер Париш из Мариинского театра, Анжелина Воронцова из Михайловского театра, Серхио Берналь из Национального балета Испании, Бахтияр Адамжан и Анастасия Заклинская из театра «Астана-опера», Надира Хамраева из Большого театра Узбекистана.





Фото: Youtube