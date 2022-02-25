Выступления Гергиева и Мацуева в Карнеги-холле отменили

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Концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке и Венский филармонический оркестр объявили о том, что на ближайших концертах Валерия Гергиева заменит за пультом канадский дирижер Янник Незе-Сеген. Речь идет о программах, которые дадут 25, 26, 27 февраля.Кроме того, в концерте 25 февраля не выступит Денис Мацуев. Пока неизвестно, кто заменит российского пианиста, — об этом сообщат позже, отмечается в сообщении Карнеги-холла.Представители концертной площадки и оркестра не объяснили причину отказа от участия российских музыкантов в концертах.Ранее театра «Ла Скала» в Милане заявил, что отменит выступление Валерия Гергиева с оперой «Пиковая дама» в марте, если он не выступит с призывом к миру по поводу военной операции России на территории Украины, отмечает ТАСС.