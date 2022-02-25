В Сети появился трейлер мини-сериала «Под знаменем небес»

25.02.2022
В интернете вышел трейлер криминального мини-сериала «Под знаменем небес». Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos. Об этом сообщает «Культуромания».
Режиссерами проекта стали Изабель Сандовал, Дэвид Маккензи, Томми Шламми.
Над сценарием работал Дастин Лэнс Блэк, известный по работе над «Молоком».
В сериале сыграли Эндрю Гарфилд, Дэйзи Эдгар-Джонс, Сэм Уортингтон, Денис Гоф, Билли Хоул, Уайатт Рассел, Рори Калкин, Гил Бирмингем, Аделаида Клеменс, Сет Нумрик, Хлоя Пирри и другие.
Мини-сериал «Под знаменем небес» будет выпущен на сервисе Hulu в 2022 году.
Фото: Pixabay