В Сети появился трейлер мини-сериала «Под знаменем небес»

В интернете вышел трейлер криминального мини-сериала «Под знаменем небес». Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos. Об этом сообщает «Культуромания».

Режиссерами проекта стали Изабель Сандовал, Дэвид Маккензи, Томми Шламми.





Над сценарием работал Дастин Лэнс Блэк, известный по работе над «Молоком».





В сериале сыграли Эндрю Гарфилд, Дэйзи Эдгар-Джонс, Сэм Уортингтон, Денис Гоф, Билли Хоул, Уайатт Рассел, Рори Калкин, Гил Бирмингем, Аделаида Клеменс, Сет Нумрик, Хлоя Пирри и другие.





Мини-сериал «Под знаменем небес» будет выпущен на сервисе Hulu в 2022 году.





Фото: Pixabay