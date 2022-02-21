Господдержку в 2022 году могут получить 45 кинофестивалей

21.02.2022
Кинофестивальный совет Минкультуры РФ отобрал проекты, рекомендованные к проведению при финансовой господдержке в 2022 году, сообщили в пресс-службе ведомства.
В этом году поступило 122 заявки на получение поддержки государства. Впервые состоялись очные представления проектов, через которые прошли 37 претендентов. В итоге совет утвердил список рекомендованных к получению финансирования фестивалей, которые планируют провести более чем в 30 регионах РФ.
«Мы были рады видеть среди заявок кинофестивали, которые претендуют на поддержку Минкультуры в первый раз. Часть из них сумела убедительно представить себя на очной защите, вызвать интерес экспертов и получить высокую оценку совета. Одним из важных критериев стало наличие у фестиваля четкой концепции, актуальной продуманной кинопрограммы, способности фестиваля открывать новые имена в кино. Перед членами совета также стоял вопрос, каким образом фестиваль способствует развитию кинематографа в регионе», — отметила глава департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко.
В список включили Arctic open в Архангельской области, Шукшинский кинофестиваль в Алтайском крае, Moscow Shorts, Фестиваль доккино «Флаэртиана» в Перми, Beat Weekend 2022, Фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве, «Окно в Европу» в Выборге и др. Полный список представлен на сайте
ведомства.
Ранее Минкультуры предоставило поддержку шести фестивалям: 44-й ММКФ, 33-й «Кинотавру», «Посланию к человеку», XXVII Фестивалю анимационного кино, Фестивалю кинодебютов «Дух огня», XVI Кинофестивалю имени Тарковского.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ