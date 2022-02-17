Назван новый предполагаемый участник «Евровидения» от Украины

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Kalush Orchestra предложили представлять Украину на «Евровидении» в этом году после отказа победительницы национального отбора Алины Паш, которую обвинили в незаконном посещении Крыма. Такое решение приняли 17 февраля на внеочередном заседании Оргкомитета национального отбора на участие в Евровидении-2022.Группа «Калуш» пока не ответила на предложение организаторов.Ранее певица Алина Паш сообщила о снятии своей кандидатуры с конкурса из-за угроз, поступающих ей в соцсетях. Скандал вокруг исполнительницы разразился из-за справки о посещении Крыма в 2015 году, в подлинности которой усомнилась Госпогранслужба Украины.Певица извинилась за ситуацию, а также выразила готовность помочь в расследовании происхождения документа. Ранее ее внесли в базу украинского сайта «Миротворец», публикующего данные людей, которых создатели проекта считают причастными к антиукраинским действиям.В этом году финал «Евровидения» пройдет 14 мая.