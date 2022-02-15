Названа дата выхода финального сезона «Острых козырьков»

15.02.2022
Шестой сезон криминального сериала выйдет на онлайн-платформе iPlayer в конце зимы, сообщает издание Deadline.
Вечером 27 февраля на стриминге от BBC One состоится премьера заключительного сезона сериала «Острые козырьки».
Анонс финала шоу появился в виде мурала утром 15 февраля стене здания в Бирмингеме (Великобритания), где разворачиваются события «Острых козырьков». На нем представлены главный герой Томаса Шелби, которого играет Киллиан Мерфи, и дата премьеры.
Британский криминальный сериал основан на реальной истории банды, действовавшей в Бирмингеме в 1920-е годы. Ее называли «Острыми козырьками» из-за кепок, которые носили участники группировки. Считалось, что в них могли зашивать настоящие лезвия. Дебютный сезон вышел в 2013 году. Планируется, что историю завершит полнометражный фильм.
Фото: кадр из сериала «Острые козырьки»