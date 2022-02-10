Жители города Касимов попросили Квентина Тарантино спасти «Дом Пастернака»

Жители города Касимов в Рязанской области записали видеообращение к голливудскому кинорежиссеру Квентину Тарантино. Местные активисты попросили его посодействовать в восстановлении дома в Касимове, где в свое время гостил Борис Пастернак, пишет 7info.

«Уважаемый мистер Тарантино! Мы знаем вашу любовь к русской литературе. Знаем, что с Борисом Пастернаком у вас особая духовная связь. Мы видели фотографии, на которых вы посещаете его могилу. Мы хотим сохранить частичку дореволюционной России, которая была дорога Борису Пастернаку, хотим превратить дом в музей. Нам стыдно обращаться к вам — американскому кинорежиссеру. Но местные власти не оставили нам выбора — все обращения оказались безрезультатными. Чиновники разводят руками, говоря, что нет средств на реконструкцию. Мистер Тарантино, вы видите, в каком плачевном состоянии находится дом. Здание частично сгорело, в холодное время года сюда приходят греться бомжи. Помогите нам сохранить исторически важное для города здание и приезжайте к нам в гости», — говорится в видеообращении.





В ролике продемонстрировано сегодняшнее удручающее состояние двухэтажного дома, находящегося в центре города, на улице Карла Либкнехта, 11. В нем гостил Пастернак летом 1920 года. В видео активисты сообщили о связи поэта с Касимовом, и о том, как время проведенное в нем, отражено в романе «Доктор Живаго».





Пастернак посещал Касимов летом 1920 года и жил в доме своего дяди Иосифа Кауфмана.





Фото: 7info