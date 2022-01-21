Кабмин продлил полномочия Владимира Урина на посту гендиректора Большого театра

21.01.2022
Владимир Урин останется на посту генерального директора Большого театра — его полномочия продлены на 5 лет. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Урина Владимира Георгиевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России» сроком на 5 лет», — говорится в документе.
Урин был назначен гендиректором Большого театра в июле 2013 года. До этого он возглавлял Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
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