Актер Гаспар Ульель умер после происшествия в горах

19.01.2022
Французский актер скончался на 38-м году жизни, сообщает французская пресса со ссылкой на агента артиста.
Гаспар Ульель умер 19 января в результате несчастного случая, произошедшего на горнолыжном курорте Ла-Розьер на юго-востоке Франции. Днем ранее он катался на горных лыжах в Савойе и получил тяжелые травмы. Актера госпитализировали в университетскую больницу Гренобля, однако медикам не удалось спасти его. От полученных травм мужчина скончался. Ему было 37 лет.
По сообщению радиостанции France Bleu, Ульель столкнулся с другим лыжником. Он получил черепно-мозговую травму и был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии. Второму участнику инцидента госпитализация не потребовалась. Прокуратура Альбервиля начала расследование происшествия.
По данным Agence France-Presse, столкновение произошло около 16:00 вторника, когда Ульель находился на пересечении двух синих (несложных) трасс. Собеседники агентства сказали, что ко времени прибытия спасателей актер находился без сознания. Его доставили в больницу на вертолете через час после инцидента. Что стало причиной падения — неизвестно.
Гаспар Ульель родился в 1984 году в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. После окончания школы поступил в Университет Сен-Дени, где изучал кинематограф. Актерское мастерство совершенствовал на драматических курсах Флорана. Первые роли в кино исполнил в школьном возрасте.
Известность за пределами Франции получил после выхода картины «Долгая помолвка», в которой он сыграл с Одри Тоту. Дважды становился номинантом французской кинопремии «Сезар». С 2013 года актер был в отношениях с моделью и певицей Гаэль Пьетри. В 2016 году у пары родился сын.
Среди заметных работ Гаспара Ульеля — «Париж, я люблю тебя», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Ганнибал: Восхождение», «Это всего лишь конец света», «Ева» и др. В этом году планируют выпустить фильм с участием погибшего актера «Лунный рыцарь».
Фото: кадр из фильма «Это всего лишь конец света»