Музей Есенина в Константинове посетило рекордное количество человек в 2021 году

Посещаемость государственного музея-заповедника им. С. А. Есенина на родине поэта, в Константинове Рязанской области, по результатам 2021 года достигла 436 000 человек. Об этом сообщил ТАСС директор музея-заповедника Борис Иогансон.

«Минувший год для Государственного музея-заповедника С. А. Есенина был очень насыщенным. Посещаемость составила 436 000 человек, и это самая высокая цифра за всю историю существования музея-заповедника. Сотрудники провели свыше 10 000 увлекательных экскурсий, надеюсь, оставивших в сердцах гостей самые яркие и теплые впечатления», — сказал Борис Иогансон.





Как уточнил директор музея, предыдущий рекорд посещаемости, около 428 000 человек, был установлен в 1989 году.









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