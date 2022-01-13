Дома культуры в селах Башкирии получат 57,6 млн рублей

В республике подвели итоги конкурса, прошедшего в рамках проекта «Культура малой Родины», сообщает «Башинформ».





Победителями конкурса на 2022 год стали 15 домов культуры, расположенные в селах Башкортостана. Они получат возможность обновить здания и приобрести новое оборудование. Средства начнут поступать в апреле, чтобы ДК смогли провести работы летом, отмечает издание.





В этом году конкурс выиграли дома культуры в Альшеевском, Аскинском, Баймакском, Бижбулякском, Бирском, Бурзянском, Зианчуринском, Иглинском, Ишимбайском, Караидельском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Миякинском, Стерлибашевском, Чекмагушевском районах.





По данным «Башинформ», финансирование проекта в этом году составило 57,6 млн рублей. Из федеральной казны направят 45,9 млн рублей, из республиканского бюджета — 8,7 млн рублей, из местного — 2,8 млн рублей. В прошлом году объем средств составил 63,8 млн рублей.





По объему финансирования Башкортостан стал лидером среди регионов, отметила депутат Госдумы Эльвира Аиткулова, курирующая проект. По ее словам, это результат слаженной работы Министерств культуры России и Башкортостана, администраций районов и городов. Она поблагодарила ответственных сотрудников за выполнение всех поставленных задач.





Эльвира Аиткулова добавила, что в этом году в проект включат муниципальные музеи. Средства смогут выделить на ремонтные работы, переоснащение выставочного фонда, оцифровку экспонатов. Этот вопрос прорабатывается. Остается нерешенным вопрос об участии музыкальных школ.





Проект «Культура малой Родины» запустили с 2017 года. За время существования в нем приняли участие более 90 домов культуры, которые были переоборудованы. В прошлом году в рамках проекта не только провели ремонты в ДК и закупили сценическое оборудование для них, но и приобрели автобусы для пяти учреждений и легковой автомобиль для одного дома культуры.





Куратор проекта предложила активизировать медиаактивность и провести с этой целью журналистский конкурс по освещению реализации идеи на местах.





Фото: pixabay