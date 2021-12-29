Ученые выяснили, как выглядел фараон Аменхотеп I

Специалисты Каирского университета восстановили облик древнеегипетского правителя с помощью компьютерной томографии, пишет Daily Mail.





Аменхотеп I считается вторым правителем 18-й династии. Он правил в 1525-1504 гг. до нашей эры. Саркофаг с мумией фараона, жившего три тысячи лет назад, обнаружили в XIX веке. Мумия сохранилась в отличном состоянии, поэтому ученые решили полностью не распаковывать находку. Египтологи предпочли сохранить объект.





В наше время специалисты смогли изучить саркофаг с помощью КТ. Они создали трехмерные модели человека, спрятанного за повязками. Профессор радиологии Каирского университета Сахар Салим отметила, что с мумии «виртуально сняли маску и бинты». Это позволило изучать тело фараона.





По словам специалиста, фараон прожил около 35 лет. Аменхотеп I был ростом 1,7 м. Он был обрезан и имел хорошие зубы, выяснили ученые. На его теле нашли 30 амулетов, а также золотой пояс с золотыми бусинами. Специалисты предполагают, что Аменхотеп I был похож на отца. У обоих были тонкие носы, немного выступающие вперед верхние зубы и вьющиеся волосы. Мозг и сердце фараона остались на месте — при проведении мумификации их не удалили.





Остается загадкой, от чего умер Аменхотеп. Ученые не обнаружили на теле увечий и патологий, связанных с заболеваниями. Они нашли только повреждения, которые появились после смерти. Скорее всего, их нанесли воры, которые разграбили первую усыпальницу правителя, пояснила Салим.

Считается, что останки Аменхотепа перезахоронили через столетия после его смерти. Восстановлением ранних мумий и перезахоронением занимались верховные жрецы XXI династии. На протяжении веков гробницы находили грабители, которые выносили из них ценности.





Ранее недалеко от Каира археологи раскопали две гробницы с известняковыми саркофагами, в которых находились останки мужчины и женщины. Их возраст — около 2,5 тысячи лет. У мумий нашли золотые языки. Их могли положить в рот умерших людей во время погребальной церемонии. По легендам, золотые языки позволяли душам усопших общаться с богом подземного мира Осирисом, который судил их.





Фото: Keith Schengili-Roberts — Own Work (photo), CC BY-SA 2.5,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1895789