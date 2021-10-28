Правительство выделило почти 625 млн рублей на поддержку государственных цирков

28.10.2021

Правительство выделило почти 625 млн рублей на поддержку государственных цирков

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 624,7 млн рублей будет направлено государственным цирковым организациям, пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции. 

Речь идёт о 37 стационарных цирках, входящих в федеральное казённое предприятие «Росгосцирк». В общей сложности в них трудится около 5,5 тысячи человек. 

Из-за угрозы распространения коронавируса цирки были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению выручки. При этом ежегодная субсидия, выделяемая из федерального бюджета «Росгосцирку», только на 20% покрывает расходы по заработной плате, содержанию имущества, траты на коммунальные и другие обязательные платежи. 

Чтобы поддержать отрасль, 22 октября на заседании Правительства было принято решение выделить для неё дополнительное финансирование. Источником средств станет резервный фонд Правительства. 
«Росгосцирк» в качестве основного условия получения поддержки должен взять на себя обязательство – сохранить на конец года не менее 95% сотрудников подведомственных ему цирков. Контролировать эффективное расходование федеральных средств будет Минкультуры. 

Фото: Pixabay