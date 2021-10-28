Правительство выделило почти 625 млн рублей на поддержку государственных цирков

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 624,7 млн рублей будет направлено государственным цирковым организациям, пострадавшим из-за распространения коронавирусной инфекции.

Речь идёт о 37 стационарных цирках, входящих в федеральное казённое предприятие «Росгосцирк». В общей сложности в них трудится около 5,5 тысячи человек.

Из-за угрозы распространения коронавируса цирки были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению выручки. При этом ежегодная субсидия, выделяемая из федерального бюджета «Росгосцирку», только на 20% покрывает расходы по заработной плате, содержанию имущества, траты на коммунальные и другие обязательные платежи.

Чтобы поддержать отрасль, 22 октября на заседании Правительства было принято решение выделить для неё дополнительное финансирование. Источником средств станет резервный фонд Правительства.

«Росгосцирк» в качестве основного условия получения поддержки должен взять на себя обязательство – сохранить на конец года не менее 95% сотрудников подведомственных ему цирков. Контролировать эффективное расходование федеральных средств будет Минкультуры.