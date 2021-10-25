Скандальное современное искусство: «Кроваво-красное зеркало» Герхарда Рихтера

Работу немецкого художника встретили неоднозначно, а спустя 18 лет после создания продали за 1 миллион долларов.





Биография





Герхард Рихтер родился в Дрездене в 1932 году. Эмигрировал из Восточной Германии в Западную в начале 1960-х годов. Там он начал выставляться. В 1972 году представлял Германию на Венецианской биеннале, где ему впервые за историю выставки выделили целый павильон. С 1980-х годов его работы начали показывать в крупнейших галереях мира. В начале ХХ века в Нью-Йорке прошла большая ретроспективная выставка автора. В Музее современного искусства выставили почти 200 работ, созданных за четыре десятка лет.





В начале творческого пути художник экспериментировал с объявлениями и дорожными знаками в духе поп-арта. Эти эксперименты отразились в выставке, которую создатели назвали «капиталистический реализм». Она прошла в мебельном магазине. После Рихтер перешел к работе на стыке живописи и фотографии. Далее последовали минималистичная серия картин под названием «Серое». Цветные или серые монохромные полотна того периода выглядели как протест правил художественной композиции и распределения цвета.





«Кроваво-красное зеркало»





В 1991 году Герхард Рихтер написал «Кроваво-красное зеркало». Работа представляла собой красный прямоугольник. Ее отличало то, что холстом стало зеркало. Красной краской художник покрыл зеркальную поверхность.





Далеко не все современники оценили картину Рихтера. Реакция публики на эту работу было такой же, как и на другие его произведения — неоднозначной и противоречивой. Некоторые видели в «Красном зеркале» насмешку или пустышку. Другие отмечали, что в работе нет ни провокации, ни глубины. А третьи даже испытали разочарование, поскольку были поклонниками других произведений автора.





Финансовый успех





Что бы ни говорили недовольные люди, «Кроваво-красное зеркало» оценили, в том числе в денежном эквиваленте. В 2009 году его продали на аукционе Sotheby’s за 1,1 миллиона долларов.





Это не самый рекордный показатель Рихтера. По состоянию на 2019 год, его самой дорогой картиной считается «Абстрактный образ». Работу продали на лондонском аукционе Sotheby’s в 2015 году за 46,3 миллиона долларов. Другие самые дорогие работы художника — это абстрактные полотна, которые стоили в пределах 28-34 миллионов долларов.

Художник признавался, что потрясен ценами на свои работы. Для него они также непостижимы, как китайский язык или физика, отмечал он в одном из интервью.





Сегодня произведения Герхарда Рихтера хранятся в крупнейших музеях Европы. В 2005 году он был лидером списка «Самые дорогие и успешные мастера современной немецкой живописи», который ежегодно составляет журнал «Капитал».





Фото: Lothar Wolleh — www.lothar-wolleh.de, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1958101