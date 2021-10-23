Народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева умерла в 84 года

23.10.2021
«Она [Татьяна Бестаева] скончалась сегодня утром после продолжительной болезни», – сказано в сообщении пресс-службы театра.
Бестаева родилась 13 июня 1937-го года. В 1961-м году окончила ВГИК.
Позднее в 1961-м году устроилась на работу в Театр им. Моссовета. В 1976-м году была удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР, а в 1990 – Народной артистки РСФСР.
Получила орден Дружбы, а также являлась лауреатом премии «Театральная весна» за роль Капы в спектакле «Вдовий пароход». Среди ее самых известных киноработ – роль Палагны в фильме «Тени забытых предков», а также роли в таких картинах как «Матрос с «Кометы»», «Человек идет за солнцем», «Семь стариков и одна девушка», «Дни хирурга Мишкина» и другие.