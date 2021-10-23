Народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева умерла в 84 года

23.10.2021

Народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева умерла в 84 года

На 85-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Татьяна Бестаева, исполнившая роли в советских фильмах «Тени забытых предков», «Матрос с «Кометы»» и «Семь стариков и одна девушка», говорится в сообщении пресс-службы Государственного академического театра имени Моссовета.

«Она [Татьяна Бестаева] скончалась сегодня утром после продолжительной болезни»,  – сказано в сообщении пресс-службы театра.

Бестаева родилась 13 июня 1937-го года. В 1961-м году окончила ВГИК. 

Позднее в 1961-м году устроилась на работу в Театр им. Моссовета. В 1976-м году была удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР, а в 1990 –  Народной артистки РСФСР. 

Получила орден Дружбы, а также являлась лауреатом премии «Театральная весна» за роль Капы в спектакле «Вдовий пароход». Среди ее самых известных киноработ – роль Палагны в фильме «Тени забытых предков», а также роли в таких картинах как «Матрос с «Кометы»», «Человек идет за солнцем», «Семь стариков и одна девушка», «Дни хирурга Мишкина» и другие.

Фото: кадр из фильма «Совершенно серьезно»