Главные кинопремьеры сезона отложены из-за коронавируса

Прокатные компании скорректировали графики главных кинопремьер из-за введенных в Москве антиковидных ограничений, сообщает «Культуромания».

Информация об этом была опубликована на сайте Бюллетень кинопрокатчика. Компания A-One FIlms перенесла с 4 ноября на 9 декабря старт российского проката фильма Франсуа Озона «Все прошло хорошо», передает «Культуромания».

«Наше кино» изменила дату премьеры фильма Александра Зельдовича «Медея» с 4 ноября на 18 ноября. Также перенесен выход фильмов от компании «Пионер» — комедия «Помогите, я уменьшил своих друзей!» выйдет 25 ноября вместо 28 октября, а мультфильм «Щенячий патруль: улетная помощь» переехал с 4 ноября на 2 декабря.

Фото: кадр из фильма «Все прошло хорошо»