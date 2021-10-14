Скандальное современное искусство: «Кролик» Джеффа Кунса

«Кролик» стал самой дорогой работой, проданной при жизни автора на аукционе. Его оценили в 91 миллион долларов. Скульптура стала одной из самых обсуждаемых работ прошлого века, а ее создатель обеспечил себе славу самого дорого современного художника.





История





В 1986 году американский художник Джефф Кунс создал серию из трех идентичных скульптур из нержавеющей стали под названием «Кролик».

В 2019 году один из «Кроликов» был продан за 91,1 миллиона долларов на аукционе. Изначально арт-дилер Кунса продала две скульптуры по 40 тысяч долларов за каждую, а одну работу сохранила. Сегодня одна работа хранится в частной коллекции, две — в музеях. Один «Кролик» «живет» в Музее современного искусства в Чикаго, второй — в The Broad в Лос-Анджелесе.





Кунсу принадлежит и другой финансовый рекорд. В 2013 году его работа Balloon Dog в оранжевом цвете была продана на аукционе за 58,4 миллиона долларов.





Отзывы





Почти метровая скульптура «Кролика» сочетает холодный блеск металла и мультяшные формы. У него нет лица (или морды?). В отсутствии лица у скульптуры некоторые видят непостижимость, а другие — несерьезность.





Скульптура неоднократно участвовала в выставках, появлялась на обложках и снимках, даже участвовала в параде. Она стала очень популярной. Отзывы о ней противоречивы. Кому-то кажется, что в работе есть глубокий смысл, а кому-то видится издевательство.





Фото: By Fred Romero, Jeff Koons — https://www.flickr.com/photos/129231073@N06/15541313514, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84734636