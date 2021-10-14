Что рассказал фанатам трейлер доксериала The Beatles: Get Back

В Сети появился трейлер документального сериала о легендарной группе, срежиссированный Питером Джексоном. Ролик опубликовал стриминговый сервис Disney+. The Beatles: Get Back будет состоять из трех частей. Они выйдут на платформе 25, 26 и 27 ноября.





Сериал расскажет о создании последнего альбома The Beatles и атмосфере, которая царила в коллективе в 1969 году. Музыканты пытались написать 14 новых песен и подготовиться к живому концерту — первому за два года. Все это нужно было сделать в сжатые сроки. В итоге последний альбом битлов стал поворотным в истории музыки.





Проект состоит из не издававшихся архивных кадров, снятых Майклом Линдсей-Хоггом, а также из ранее неизвестных аудиозаписей. Джексон стал первым за полвека человеком, которому дали доступ к этому архиву. В сериал вошло последнее совместное выступление The Beatles — концерт на крыше дома на Сэвил Роу в Лондоне. Запись представлена полностью.





По словам создателей, сериал дает честное и откровенное представление об отношениях между Полом, Джоном, Джорджем и Ринго. Когда планы рушились, а отношения подвергались испытаниям, группа полагалась на дружбу, юмор и творческий гений. В это время она создала одни из самых знаковых песен.





Режиссером ленты стал трехкратный обладатель «Оскара» Питер Джексон, известный по работе над трилогиями «Властелин колец» и «Хоббит». Среди продюсеров ленты значатся Пол Маккартни, Ринго Старр, Йоко Оно, Оливия Харрисон, Питер Джексон и другие.





Документальную картину выпустят 25 ноября, когда в Соединенных Штатах и Канаде отмечают День Благодарения.





Фото: кадр из трейлера сериала The Beatles: Get Back