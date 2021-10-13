Знаменитости, создавшие семьи со своими фанатами

Многие из нас мечтали познакомиться с кумирами. Кому-то это удалось. А некоторые даже оказались в браке с любимым актером или актрисой. Изучаем, кто из знаменитостей создал семью с поклонниками.





Энн Хэтэуэй и Адам Шульман





Несколько лет Энн Хэтэуэй была в отношениях с итальянским бизнесменом Рафаэлло Фольери. Разрыв с ним сопровождался расследованием в отношении мужчины, которого обвинили в расхищении крупной суммы. Вскоре после этой драматичной истории актриса познакомилась с коллегой Адамом Шульманом, который так и не добился высот в профессии. Он занялся дизайном ювелирных украшений. Они объявили о помолвке в 2011 году, а через год поженились. У пары есть двое сыновей. Они до сих пор вместе.





Джон Траволта и Келли Престон





Траволта прославился в 1970-е годы, сыграв в кассовых музыкальных фильмах. Престон тоже была актрисой, но начала сниматься только в 1980-е годы. На съемках «Экспертов» ей удалось познакомиться с любимым актером. У них завязался роман. В 1991 году они поженились, у них родились трое детей, старший из которых погиб. Они были вместе до последнего дня: в 2020 году Келли Престон умерла от рака груди.





Николас Кейдж и Элис Ким





Ко времени их знакомства Кейдж уже был известным актером, дважды побывавшим в браке. Ким работала официанткой в Лос-Анджелесе. Они встретились в местечке, где она трудилась. Девушка попросила автограф у актера, а он оставил ей свой номер. Они познакомились ближе и начали встречаться. В 2014 году пара официально зарегистрировала отношения. Уже через год у них родился сын Кал-Эл. К сожалению, пара рассталась в 2016 году.





Том Круз и Кэти Холмс





Ко времени их знакомства он не только приобрел статус «золотого мальчика Голливуда», но и перерос его. Круз успел сняться в своих лучших картинах — «Магнолия», «Миссия невыполнима», «С широко закрытыми глазами». Холмс впервые сыграла главную роль в 1999 году. В 2005 году они начали встречаться, а через год поженились. Незадолго до церемонии у них родилась дочь Сури. Эта история тоже закончилась разводом, который состоялся в 2012 году. По слухам, инициатором расставания стала Холмс, что удивило Круза. Она добилась полной опеки над ребенком. После развода актриса заявила о возвращении к католической вере. Во время отношений с Крузом она посещала церковь саентологии, последователем которой до сих пор остается актер.





Джессика Альба и Кэш Уоррен





Они начали встречаться во время съемок «Фантастической четверки» в 2004 году, где актриса играла одну из главных ролей. Через три года пара объявила о помолвке, а через год пошла под венец. В 2008 году у них родилась дочь Онор Мари, в 2011-м — дочь Хэвен Гарнер, а в 2017-м — сын Хэйес. Последние годы Альба не снимается в кино и все свое время посвящает семье и детям.





Фото: Georges Biard, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33157418