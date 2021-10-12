Украинский певец Мисько Барбара из группы «Мертвый пивень» умер в 49 лет

11 октября на 50-м году жизни скончался вокалист и один из основателей группы «Мертвый пивень» Мисько Барбара, сообщает львовский сайт «Твой город» со ссылкой на жену музыканта.

«Сейчас причина смерти неизвестна. Детали о прощании сообщат позже», – говорится в сообщении. На странице Facebook музыканта публикуют десятки соболезнований по неожиданной смерти.

Причины его смерти должно установить вскрытие. Мисько (Михаил) Барбара был соучредителем группы «Мертвый петух», появившейся во Львове в 1989 году и ставшей одним из самых популярных рок-коллективов 90-х.

Барбара также параллельно играл в харьковском театре «Арабески». Самыми популярными песнями «Мертвого петуха» были «Мы умрем не в Париже», «Бьютифул Карпаты», «Гуцулка Ксения», «Франсуа» (кавер на одноименную песню Ирины Билык, который стал популярным на «Территории А»), «Сто долларов в месяц – и все тебе», «Мне по барабану», «Холодно», «Опять, к …, радио, телевидение, пресса», «Брат, пиво кончилось», «Когда ты смеешься».

В начале 2010-х группа фактически прекратила существование, хотя иногда собиралась для выступлений на фестивалях. В это время Мисько Барбара сосредоточился на театральном творчестве.

Фото: страница Мисько Барбары в Facebook