Фестиваль Arkhangelsk music weeks открылся в Архангельске с ограничениями

Из-за введенных ограничений с 11 октября в Архангельской области доступ на культурные мероприятия стал возможен при предъявлении QR-кода, что повлияло на программу фестиваля Arkhangelsk music weeks, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Сегодня фестиваль Arkhangelsk music weeks открыли известная поэтесса Вера Полозкова и композитор Александр Маноцков. Вместе они презентуют новую книгу Веры «Работа горя». 10 октября в Архангельске впервые выступит московский вокальный ансамбль Intrada, хор из тринадцати солистов представит программу «Музыкальные шедевры эпохи Петра I». На эти два события не распространяются новые ограничения, которые вступают в силу с 11 октября. А вот уже с понедельника зрителей ждут новые условия посещения концертов», – сказали в пресс-службе.

Теперь для посещения концерта с 11 октября зрителю придется предъявить QR-код. Правило не распространяется на зрителей моложе 18 лет.

В пресс-службе отметили, что горожане уже начали сдавать билеты на мероприятия. Кроме того, на неизвестную дату были перенесены музыкальный спектакль «1926» с участием Елизаветы Боярской, Анатолия Белого и Дмитрия Синьковского, и однодневный фестиваль независимой отечественной музыки в рамках Arkhangelsk music weeks «Новый восход».

Остальная программа пока без изменений. Arkhangelsk music weeks завершится 4 ноября концертом Олега Нестерова и группы «Мегаполис», музыканты представят свой новый альбом «Ноябрь».





Фото: официальная группа фестиваля Arkhangelsk music weeks «ВКонтакте»