Лучшие мини-сериалы на один день

Формат мини-сериалов набирает популярность. Авторы все чаще предпочитают укладывать сюжет в один сезон и не растягивать повествование. Выбираем мини-сериалы, которые достойны зрительского внимания.





«Красота внутри», 2012





Алекс каждое утро просыпается в теле нового человека и испытывает новые чувства и ощущения. У него нет своего тела, поэтому приходится приспособиться к необычному образу жизни. Парню не удается ни учиться и работать, ни строить отношения. Однажды он знакомится с Леей, к которой у него возникает новое для него чувство.





«Патрик Мелроуз», 2018





В центре сюжета — Патрик Мелроуз. Выходец из богатой семьи, муж и отец двоих сыновей. Он много пьет, принимает наркотики и ведет беспорядочный образ жизни в попытках убежать от прошлого. Саморазрушение — следствие насилия в детстве. Герой пытается справиться с травмой. История основана на автобиографической серии британского писателя Эдварда Сент-Обина.





«Чернобыль», 2019





Историческая драма НВО основана на реальных событиях и рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Сериал состоит из пяти серий. Он подробно показывает все происходившее после взрыва на атомной станции. Зрители видят ошибки работников, реакцию местных жителей, попытки властей скрыть ЧП. Авторы использовали не только архивные материалы. В сериале присутствуют вымышленные и собирательные образы.





«Благие знамения», 2019





Экранизация романа Нила Геймана и Терри Пратчетта рассказывает о дружбе ангела Азирафеля и демона Кроули. В шести сериях показывают их жизнь в современном мире. Но рождается антихрист, из-за чего над человечеством нависает угроза апокалипсиса. Друзья объединятся, чтобы спасти мир. В этом году стало известно о продлении сериала на второй сезон.



«Семейный брак», 2019





Луиза и Том — пара на грани развода. Они прожили вместе 15 лет. Чтобы сохранить брак, супруги ходят к психотерапевту. Перед каждой сессией они встречаются в баре, где выпивают и беседуют. Она заказывает вино, а он — пиво, что лишний раз подчеркивает разницу между ними. Беседы в пабе становятся своеобразной терапией, за которой интересно наблюдать.





Фото: кадр из сериала «Чернобыль»