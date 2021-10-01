Как снимали легендарный «Служебный роман»

Фильм «Служебный роман» сняли по пьесе «Сослуживцы» Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского. Сначала появилась театральная постановка. Она имела успех в разных городах, что и побудило Рязанова взяться за фильм. К тому же ему не понравилась телеверсия спектакля, поэтому он решил экранизировать пьесу.





Актеры





Рязанов быстро набрал актеров для фильма — большинство уже пробовались на роли в других его проектах. Андрей Мягков (Новосельцев) сыграл у него в «Иронии судьбы», после которой купался во внимании. Там же появлялась Лия Ахеджакова (Верочка). Светлана Немоляева (Рыжова) пробовалась на роль Нади. Олег Басилашвили (Самохвалов) начинал сниматься в роли Ипполита, но его заменили. Алиса Фрейндлих (Калугина) пробовалась на роли в «Гусарской балладе» и «Зигзаге удачи». А вот Людмилу Иванову, сыгравшую Шурочку, взяли «со стороны».





По указанию Рязанова, Мягкову приклеили усы и надели очки в грубой оправе, чтобы максимально отдалить его от Жени Лукашина. Грим вкупе с неуверенными движениями и неловким бормотанием сделали из героя настоящий «офисный планктон», как сказали бы сегодня.





Басилашвили хотел играть Новосельцева. Он не видел себя отрицательным персонажем. Однако режиссер настоял на своем. После выхода картины актер отмечал, что Рязанов очень правильно подобрал ему роль. По слухам, линия отношений Самохвалова и Рыжовой списана с реальной пары, которая работала на киностудии.



Интересное





Еще одной любовной линией должны были стать отношения секретарши Верочки и ее мужа, которого сыграл Александр Фатюшин. Его герой работал в одной конторе с супругой. С ними отсняли много материала, но в окончательную версию эти кадры не вошли. То ли из-за необходимости сократить фильм, то ли из-за травмы актера, которая помешала продолжить работу в проекте.





В фильме «снялся» настоящий ЭВМ, что для 70-х годов было невероятно. Агрегат стоит в кабинете Калугиной и демонстрирует высокий стандарт в работе статистического учреждения. Еще одним необычным «актером» оказался бронзовый Пегас, прежде появлявшийся в «Бриллиантовой руке» и «Семнадцати мгновениях весны».





Музыка





Рязанов искал стихотворение, чтобы положить его на музыку и сделать саундтрек. Однако он не нашел ничего подходящего и написал «У природы нет плохой погоды». Режиссер попросил композитора Андрея Петрова написать музыку для этого текста. Он сказал, что это стихи английского поэта Уильяма Блейка. Петров не сразу узнал о подлоге.





По слухам, Мягков, не знавший, кто автор, стихи раскритиковал. После этого Рязанов дал ему немую роль в своем следующем фильме. У героя Мягкова в картине «Гараж» болит горло, и он не может разговаривать. А композиция меж тем стала лауреатом конкурса «Песня-78».





«Служебный роман» имел огромный успех. Его посмотрели миллионы зрителей. Журнал «Советский экран» назвал картину лучшим фильмом 1978 года. Фрейндлих и Мягкова признали лучшими актерами. Создатели трагикомедии получили не одну сотню писем.





Фото: кадр из фильма «Служебный роман»