Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 22 октября

«Ночь музыки» Ural Music Night состоится 22 октября в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба фестиваля.

В Международный день музыки председатель оргкомитета фестиваля губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подписал решение о проведении «Уральской ночи музыки» 22 октября 2021 года.

«Команда «Уральской ночи музыки» принимает любые вызовы. Принимает и справляется с ними. С вашей поддержкой мы все вместе подготовим и проведем фестиваль, который запомнится в веках», — прокомментировал решение губернатора директор Ural Music Night Евгений Горенбург. Фестиваль будет организован в режиме COVID-free, при полном соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора.

Подробные детали предстоящего мероприятия организаторы сообщат в понедельник, 4 октября, в 12 часов на пресс-конференции в Синара-Центре. Проект реализовывается с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Фото: пресс-служба фестиваля Ural Music Nights