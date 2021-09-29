Фестиваль «Музыкальное сердце театра» открывается 1 октября в Новосибирске

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» откроется в Международный день музыки при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба фестиваля.



В Международный день музыки, 1 октября, в Новосибирске стартует фестиваль «Музыкальное сердце театра» под руководством народного артиста РФ композитора Максима Дунаевского. Национальный фестиваль и вручение премии проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Новосибирской области и федеральной программы «Большие гастроли».

«Музыкальное сердце театра» — первый и пока единственный в стране театральный проект из обращенных к широкой аудитории, в центре внимания которого исключительно музыкально-драматические спектакли: рок-оперы, мюзиклы, оперетты, музыкальные комедии, оперы-драмы, саундрамы, лайт-оперы. Откроет программу городской мюзикл «Маяковский». В основу спектакля, реализованного в год 125-летия поэта при поддержке гранта Правительства Москвы «Открытая сцена» и ставшего участником многочисленных фестивалей и конкурсов, обладателем ряда театральных премий, легли стихотворения Владимира Маяковского. Мюзикл расскажет историю о поэте и раскроет его творчество с неожиданной стороны, исследуя связь между поэтическими поединками прошлого и современной культурой.

В дни работы фестиваля зрители увидят еще более десятка музыкальных спектаклей из нескольких городов страны, претендующих на премию «Музыкальное сердце театра» в различных номинациях. Будут представлены спектакли: «Маугли 2092» Орловского государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство», «ВИНИЛ» Северского музыкального театра, «Капитанская дочка» Алтайского государственного музыкального театра Барнаула, Cabaret Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», «КарамазоВЫ» ИП Рагулина А.А., «Фома» Новосибирского музыкального театра, «Парижские тайны» Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва, «Капитанская дочка» Московского государственного театра «У Никитских ворот», «Гадкий утенок» и «Иосиф и его удивительный плащ снов» Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь».

Победители в 18 конкурсных и специальных номинациях будут объявлены в заключительный день фестиваля, 11 октября, в ходе торжественной церемонии в концертном зале им. И. Зака Новосибирского академического театра оперы и балета. Лауреатов определяют члены Академии современного музыкального театра — известные деятели культуры, признанные эксперты в области театрального искусства.

Масштабная церемония награждения пройдет при участии популярных артистов и театральных деятелей, в том числе присоединившихся к награждению в режиме онлайн. Гостям вечера представят зрелищное музыкальное шоу, которое станет еще более впечатляющим благодаря неординарному сценографическому решению: оборудованная экранами сцена будет расположена на специальных передвижных подиумах в зрительном зале, а зрители в свою очередь займут места на сцене. В номерах примут участие артисты ведущих российских мюзиклов в сопровождении оркестра под управлением Евгения Загота.

Фото: пресс-служба фестиваля «Музыкальное сердце театра»