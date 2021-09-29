В Петергофе завершилась конференция «Дворец как портрет Владельца»

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ по информации музея-заповедника.

Государственный музей-заповедник «Петергоф» провел XII международную научно-практическую онлайн-конференцию «Дворец как портрет Владельца», которая завершилась 28 сентября. Мероприятие состоялось в рамках подготовки и проведения празднования 350-летия со дня рождения Петра I.

«Всего несколько дней назад в Петербурге была официально учреждена Ассамблея петровских музеев России, в которую вошли более 100 музеев из 70 городов. Безусловно, эти музеи носят разный статус, но объединяет их одно: они связаны с именем Петра I и бережно хранят наследие петровской эпохи», — отметила в приветственном слове статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

Двухдневная онлайн-конференция была разделена на четыре секции: «Императорские дворцы и резиденции в эпоху Петра I», «Дворцовые интерьеры петровской эпохи», «Петровские места памяти в России и за рубежом» и «Память о личности Петра I в дворцовых пространствах», в которых прошли выступления представителей как федеральных учреждений культуры, таких как Эрмитаж, Третьяковская галерея и Русский музей, так и региональных.

В 2021 году научно-практическая конференция ГМЗ «Петергоф» была посвящена памяти главного архитектора Петергофа Сергея Павлова, ушедшего из жизни 31 августа.

«В каждый петровский дворец сегодня вложена часть его души, часть его сердца. В Петергофе жива его память, поэтому сегодняшнюю конференцию и будущий сборник материалов мы решили посвятить памяти Сергея Анатольевича», – отметила генеральный директор Музея-заповедника «Петергоф», глава Ассамблеи петровских музеев России Елена Кальницкая.